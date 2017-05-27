Emniyete yeni nesil 'delil avcıları' geliyor

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alınacak 120 adet kriminal inceleme aracı, tehlikeli görevlerini aldıkları eğitim ve teknolojik araçları sayesinde başarıyla yerine getirmeyi sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerine destek olacak.

Yeni nesil bu araçlarla olayların daha hızlı ve etkin bir şekilde aydınlatılması hedefleniyor.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN İNTİKALİNİ SAĞLAYACAK

Dört kategoride incelenen yeni nesil kriminal araçları, zırhlı ve zırhsız olarak ikiye ayrılıyor. Bu araçlardan ilk kategoride yer alan 4x4 zırhsız olay yeri inceleme araçları, "Delil Muhafaza" ve "Ofis" olmak üzere iki bölümden oluşacak. Bu araçlar bulguların olay yerinden laboratuvarlara emniyetli şekilde intikalini sağlamakla görevli olacak.

İkinci kategoride yer alan 4x4 zırhlı olay yeri inceleme araçları ise özellikle güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının gerçekleştiği Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde görev alacak. "Mobil Laboratuvar", "Delil Muhafaza" ve "Ofis" bölümlerine sahip bu araçlar da, güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının ardından olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerine intikallerini ve delillerin güvenliğini sağlayacak.

OLAY YERİNDEN ANINDA PARMAK İZİ SORGULAMASI

"Mobil Laboratuvar", "Delil Muhafaza" ve "Ofis" bölümlerinin de olacağı bu araçların tamamında, olay yerinden parmak izi arşiv sorgulamasının anında yapılmasını sağlayacak mobil APFİS sistemi bulunacak.

BALİSTİK SORGULAMA YAPILABİLECEK

Bu araçlar sayesinde, olay yerlerinde silah ve motorlu araç seri numarası incelemesi, her türlü temel fiziki inceleme ve olay yerinden elde edilen kısa namlulu ateşli silahlardan mukayese kovanı alarak "Mobil Balistika Sistemi" ile anında balistik arşiv sorgulaması gibi çalışmalar yapılabilecek. Son kategorideki bu araçlarda da "Mobil Kriminal Laboratuvar" ve "Ofis" bölümleri yer alacak.