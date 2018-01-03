Emniyet'in sağlık şartları değişti

Emniyet teşkilatı bünyesinde aranacak sağlık şartlarını, sağlık kurulu raporu alınmasını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsayan "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

KELLİK VE DÖVMEDE ESNEKLİĞE GİDİLDİ

Yönetmeliğe göre, yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.

4, 5 ve 6. derece kellik ile ilaç kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları, teşhis ve tanı için eklem içerisinde yapılan müdahaleler de polisliğe engel olmayacak.

GÖRME SINIRI

Eksi 1 olan görme sınırı eksi 2 olarak esnetildi. Kulak, burun ve boğazda işitme seviyesi 25 desibelden 20 desibele indirildi. Kalp delikleri başarılı şekilde kapatılmış kişiler sağlık açısından sağlam kabul edilecek.

Taşıyıcı bile olsa hepatit B virüsü taşıyanlar, artık öğrenci olarak kabul edilmeyecek. Adaylara ön sağlık bilgilendirmesi yapılacak ve beyanları alınacak. Adaylardan giriş raporunda istenilen testler arasına ultrasonografi, ekokardiyografi, solunum ve odiometri gibi fonksiyon tespit yöntemleri de eklendi.

PROTEZ UYGULANAN PERSONEL SİVİL MEMURLUĞA ATANACAK

Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç "D dilimi" sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler arasından talep edenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanacak. Diyalize giren, böbrek, karaciğer nakli olan ve büyük eklemlerine protez uygulanan emniyet personeli, artık malulen emekli olacak veya sivil memurluğa ataması yapılacak.

Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya il emniyet müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilecek.

D VE E SAĞLIK DİLİMLERİNDE BULUNAN PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLECEK

Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere aldırılan raporlar doğrultusunda A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, "öğrenciliğe devam eder", D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise "öğrenciliğe devam edemez" kararı verilecek.

Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemeyecek. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamayacak. Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan 6 aydan sonra yeniden mesleğe dönenler, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorunda olacak.

BEKÇİ PİLOT VE İŞÇİLERİN DURUMU

Yönetmelikte, bekçi, pilot ve işçilerin emniyet teşkilatında görevlendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar da tanımlandı.

Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarında Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmaları şartı aranacak. Bunlardan D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, Emniyet Hizmetleri Sınıfında, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak.

Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personele göreve başlayabilmeleri için aldırılan "giriş raporu", emniyet teşkilatında görevlendirilecek pilotlara ve işçilere aldırılmayacak.

Pilotların güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterli olacak. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalan pilotlar, kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabi olacak.