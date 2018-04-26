Emrah çocuklarının yüzünü göstermemek için uğraştı

Şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan, oğlu Elyesa, kızı Eleysa ve annesi Ayten Erdoğan’la Arnavutköy’deki bir mekanda yemek yedi. Yemek sonrası kapıda muhabirlerin beklediğini öğrenen Emrah’ın keyfi kaçtı.
ARAÇ MEKANA SIFIR YANAŞTI
Çocuklarının görüntülenmesini istemeyen şarkıcı, mekan çalışanlarından yardım istedi. Emrah’ın VIP aracı kapıya sıfır yanaştırıldı.
"ÇEKİM YAPMANIZI İSTEMİYORUM"
Bu sırada araya giren Emrah’ın menajeri Engin Esen, muhabirlere “Çekim yapmanızı istemiyoruz” dedi. Oğlu Elyesa’yı kucağına alarak mekandan çıkan Emrah soruları yanıtsız bıraktı. Sibel Erdoğan, kızı Eleysa’nın yüzünü objektiflerden gizledi.