Emre Caner'den Türk modernleşme kitabı: 'Paris Sevdası'

Kapı Yayınları tarafından kitaplığımıza kazandırılan Paris Sevdası, Caner’in yayımlanan son kitabıdır.

Emre Caner, koca imparatorluğun Tanzimat Dönemi ile girdiği Batılılaşma hareketlerini sayfalarına taşıyarak tarihi gerçekliğe dikkat çekiyor. 1839’da Avrupa’nın baskısı sonucu ila edilen Tanzimat Fermanı ile ülkede pek çok alanda değişimlere gidildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun mürekkep yalayan aydınları 19. yüzyılda modernleşmesinin anahtarını sürekli Paris’te aramışlardır.

Dolasıyla Türk modernleşme hareketlerinin ön önemli durağı romantik şehir Paris’tir. İmparatorlukta her alanda başa gösteren yenilikler, kültür sanatta olduğu gibi edebiyatta da önemli sıçramalara neden oldu.

Verilen edebi eserler her ne kadar güçlü kurgudan uzak biçimde kaleme alındıysa da, edebiyatımızda ilklerin yaşandığı tarihi devirdir.

Yazar Emre Caner, özenli araştırmalarının sonucunda kitaplarımız arasında yerini alan Paris Sevdası, Paris sokaklarında, kafelerinde, parklarında Osmanlı münevverlerinin izlerini sürmek isteyenler için de tarihi bir gezi rehberi olarak görülebilir.

İstanbul’da 1976’da doğan Caner, çeşitli dergilere muhabirlik ve yayınevleri için editörlük yaptı. Gazetelerin kitap eklerinde ve benzer nitelikteki internet sitelerinde kitap eleştirileri kaleme aldı.

Emre Caner, kitaplarına yoğunlaştığı alanlar tarih boyunca toplumsal cinsiyet algısının değişimi, 19 yüzyıldaki kültürel etkileşimler ve eleştirel post yapısalcı okumalar oldu.

Toprak ve Kadın, Kim Olduğunu Artık Biliyorum, Kaplumbağa Terbiyecisi kitaplarında bazılarıdır. Yazarın, Paris Sevdası eseri de Osmanlı Devleti’nin kadim kültüründen beslenen bir eser olması hasebiyle okunması gerekir.

TÜRK MODERNLEŞME SERÜVENİ

Osmanlı İmparatoru’nun içinde bulunduğu bühtandan kurtulmanın yolları aranmaktaydı. Savaşlarda kaybedilen topraklar ve sosyal hayattaki düzensizlikler, ayrılıkçı hareketlerin baş göstermesi devleti çaresiz bırakmıştı.

Aydınların çabaları ve Avrupa devletlerinin baskısıyla yeni bir kabuğa bürünmek zorunda kalan imparatorluğun hayatından başlayan modernleşme hamleleri, sancılı süreçlerden geçmiştir.

Yazılan eserlerin muhtevasına baktığımızda çoğunlukla Fransız alafrangalığı öne çıkıyor. Avrupa toplumları gibi yaşamaktan yana olanlar Fransızlarla aynı giyinmekte, davranmakta ve kendi aralarında Fransızca konuşmaktaydılar. Batı özentisi ve aydınların girişimi toplumda da kısa sürede etkisini göstermişti.

Emre Caner, çalışmasında Avrupa’nın sokaklarında, caddelerinde, kültür merkezlerinde, balolarında, kitapçılarında, Şinasi’nin, ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in, Namık Kemal’in, izini sürüyor. 1867 yılı içinde Sultan Abdülaziz’in de Fransa’yı ziyaret etmesi heyecan yaratmıştı.

Padişahın, bütün aydınların gözünde medeniyetin ve kültürün başkenti konumunda olan Fransa’ya seyahate çıkması Osmanlı’nın Batılılaşma çabasının belki de tezahürüydü. Aydınlar Avrupa’da bir araya gelerek uygarlık ve modernleşme konusunda çalışmalarını derinleştiriyorlardı.

Paris Sevdası, bize 19. yüzyılda hikâyeler sunuyor.

Yazar: Emre Caner

Yayınevi: Kapı Yayınları

Türü: İncelem, araştırma

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 224

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Ergül Tosun

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