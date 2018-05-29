taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.471
USD
4,5837
EURO
5,3175
ALTIN
191,23
PETR
75,5800

Emre Kınay: Ölmedim

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ı da sosyal medyada öldürdüler. Yaşadığını söyleyen Kınay, 'Hangi şuursuz yaptı bunu?' diye sitem etti.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 08:51..
  1. Haberler
  2. Magazin

Emre Kınay: Ölmedim

Son olarak "Sevda'nın Bahçesi" dizisiyle ekranda olan Emre Kınay, hakkında çıkan haberlere yayınladığı video ile açıklık getirdi.

"YAŞIYORUM"

48 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabında 'Önemli' başlığı ile yayınladığı mesajda, "Sabahtan bu yana can arkadaşlarımdan gelmişti bu bana ama ciddiye almadım. Sizden her dakika artarak gelen mesajlara açıklama olarak yazıyorum. Ölmedim yaşıyorum, Allah beni önce kızıma bağışladığı sürece de yaşayacağım. Bu iletiye gelince hangi şuursuz nasıl bir niyetle yazdı hiç anlamadım. İlgi alakanıza çok teşekkürler ederim. Sevginiz karşılıksız değil, ben de hepinizi seviyorum. Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

615
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

300
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

256
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

201
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

153
3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

138
Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94