Emre Kınay: Ölmedim

Son olarak "Sevda'nın Bahçesi" dizisiyle ekranda olan Emre Kınay, hakkında çıkan haberlere yayınladığı video ile açıklık getirdi.

"YAŞIYORUM"

48 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabında 'Önemli' başlığı ile yayınladığı mesajda, "Sabahtan bu yana can arkadaşlarımdan gelmişti bu bana ama ciddiye almadım. Sizden her dakika artarak gelen mesajlara açıklama olarak yazıyorum. Ölmedim yaşıyorum, Allah beni önce kızıma bağışladığı sürece de yaşayacağım. Bu iletiye gelince hangi şuursuz nasıl bir niyetle yazdı hiç anlamadım. İlgi alakanıza çok teşekkürler ederim. Sevginiz karşılıksız değil, ben de hepinizi seviyorum. Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerini kullandı.