En az hırsızlık olayı Bayburt'ta yaşandı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2011-2015 yıllarında "mal varlığına karşı işlenen suçlar"a ilişkin istatistikleri tamamladı.

HIRSIZLIK SUÇU GEREKÇESİYLE AÇILAN DAVA SAYISI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde 2011'de 253 bin 404, 2012'de 322 bin 933, 2013'te 243 bin 957, 2014'te ise 216 bin 537 dava hırsızlık suçu gerekçesiyle açıldı. Bu rakam önceki yıl 213 bin 916'ya düştü.

VERİLEN HAPİS CEZALARI İSE ARTTI

Mahkemelerdeki davalarda hakimler hapis cezası, adli ve idari para cezası ile güvenlik tedbiri olmak üzere çeşitli kararlara hükmetti. Hırsızlıktan verilen hapis cezalarında ise artış yaşandı. Bu sayı 2011'de 43 bin 768, 2012'de 50 bin 204, 2013'te 63 bin 393, 2014'te 68 bin 802 iken, önceki yıl 76 bin 978'e yükseldi.

Hırsızlık suçundan 2011'de 84 bin 11 olan beraat kararı sayısı, 2012'de 85 bin 535, 2013'te 77 bin 26, 2014'te 58 bin 199 oldu. Bu rakam 2015'te 53 bin 276'ya geriledi.

HIRSIZLIĞIN EN AZ İŞLENDİĞİ YER: BAYBURT

Açılan davalardaki suç sayılarının illere göre dağılımına bakıldığında 2011-2015'te Bayburt, Tunceli, Gümüşhane ve Ardahan listenin en altında yer aldı.

EN FAZLA HIRSIZLIK İSE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya ise en fazla hırsızlık suçunun işlendiği iller oldu. 2011'den 2015'e kadar geçen sürede açılan davalardaki hırsızlık suçu sayısı Bayburt'ta 661, Tunceli'de 664, Gümüşhane'de bin 31, Ardahan'da bin 112 olarak istatistiklere yansıdı.

En fazla suç sayısına sahip İstanbul'da ise bu rakam 258 bin 548, İzmir'de 82 bin 323, Ankara'da 75 bin 582, Antalya'da 59 bin 352 olarak belirlendi.