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En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 10:34..
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En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

2000'li yıllarda hayatımıza giren cep telefonları artık her bütçeye uygun bir şekilde hemen her bireyin sahip olduğu bir araç haline geldi. Hayatımızın vazgeçilmezi olan ve neredeyse elimize almadan duramadığımız telefonlarımız aslında bizler için oldukça tehlikeli bir alet.

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

SAR değeri adı verilen telefonun yaydığı radyasyon miktarı, insanı kansere kadar götürebilen bir etkiye sahip. Bu yazımızda en az ve en fazla SAR değerine sahip olan telefonları yazıyoruz.

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

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SAR DEĞERİ

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

Listemizin en üstünde OnePlus 5T yer alıyor. En çok SAR değerine sahip olan bu telefon 1,68 W radyasyon yayıyor, ki bu değer normalin 2 buçuk katı kadar.

iPHONE DA LİSTEDE

Listenin büyük bir çoğunluğu Andorid işletim sistemleri ile telefonlardan oluşuyor, ancak her alanda -ki özellikle güvenlik alanında kendini gösteren iPhone, bu listede de kendine yer edindi.

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

Üzülerek belirtiyoruz ki iPhone 7, 7 Plus ve 8'in yer aldığı listede telefonların SAR değeri 1,38 W, 1,24 W ve 1,32 W olarak açıklandı. Yani bu rakamlar Android rakiplerinin gerisinde olsa da standart olarak belirlenen 0,60 W'nin iki katından fazla.

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

EN AZ RADYASYON YAYANLAR

Telefonların en az radyasyon yayanları listesinde Android cihazlar yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında Samsung Galaxy A5 0,29 W değerle bulunurken, ikinci sırada ise 0,28 W ile LG Q6 bulunuyor. Listenin birinci sırasında ise ZTE Blade A910 0,27 W ile bulunuluyor.

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

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