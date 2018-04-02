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En büyük hata 'benim çocuğum yapmaz' demek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı 'Narkotik Eğitim Tırı', vatandaşlara uyuşturucu maddenin zararlarını anlattı.

AA | 02.04.2018 - 09:48..
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En büyük hata 'benim çocuğum yapmaz' demek

'Hedef Olma-Hedefsiz Kalma' projesi kapsamında hazırlanan eğitim tırının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı anlatılıyor.

UYUŞTURUCUYA KARŞI VATANADAŞLAR UYARILDI

Saraçlar Caddesi girişine kurulan tırda görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgi veriyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli narkotik uzmanı Mehmet Özgür Zobar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucunun zararları 30 farklı uygulamayla anlattıklarını söyledi.

En büyük hata 'benim çocuğum yapmaz' demek

"UYUŞTURUCUNUN ZARARLARINI ANLATMAK İÇİN BURADAYIZ"

Uyuşturucunun zararlarını geniş şekilde anlattıklarını ifade eden Zobar, "Gençleri ve aileleri bilinçlendirmek, uyuşturucunun zararlarını anlatmak için böyle bir eğitim tırı kurma fikri oluştu. Bu kapsamda İstanbul'da farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Gelen talepler doğrultusunda Türkiye'de farklı illerde de eğitimler veriyoruz.

En büyük hata 'benim çocuğum yapmaz' demek

Edirne onuncu durağımız. Tırdaki 12 dokunmatik bilgisayarda 30 farklı uygulama var. Uyuşturucunun fiziksel, ruhsal etkileri tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Beyne, kalbe ve diğer organlara verdiği zararlar burada geniş şekilde anlatılıyor.

En büyük hata 'benim çocuğum yapmaz' demek

Uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybeden ünlülerin hayat hikayeleri var. Bir bağımlının uyuşturucu kullandığında vücudunda ne gibi durumlar olur bunu anlatıyoruz." dedi

EĞİTİM TIRI 5 NİSANA KADAR EDİRNE'DE OLACAK

Zobar, eğitim tırını yaklaşık 200 bin kişinin gezdiğini belirterek vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlenmeleri için tırı gezmeye davet etti. Narkotik Eğitim Tırı 5 Nisan'a kadar Edirne ve ilçelerinde uyuşturucunun zararlarını anlatacak.

En büyük hata 'benim çocuğum yapmaz' demek

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