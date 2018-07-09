En büyük oyuncak müzesine yoğun ilgi

Samsun, Canik ilçesi Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde kurulan Canik Oyuncak Müzesi, açıldığı günden bu yana çocuk ve büyüklerin akınına uğruyor.

50 BİN ZİYARET

Şubat ayında kapılarını ziyaretçilerine açan müzeye, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 6 günü gezilebilen müzeyi, 5 ay gibi kısa bir sürede 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Çocuklar, yüzlerce yıllık oyuncakların yer aldığı müzeyi kendilerine hediye eden Başkan Osman Genç'e teşekkür etti.

YÜZLERCE OYUNCAK VAR

Müzede, Geleneksel', 'Fabrikasyon', 'Yabancı', 'Antik' ve 'Yerli' kategorilerinde yüzlerce oyuncak yer alıyor. Alanında Türkiye'nin en büyüğü olan oyuncak müzesinde çocuklar, hayal dünyalarını genişletirken, oyuncakların tarihi serüvenini de öğrenme imkanı buluyor.