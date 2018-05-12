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En çok Aspendos ziyaret edildi

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı müze ve ören yerlerinin Ocak-Nisan ayları arasındaki ziyaretçi istatistikleri açıklandı.

AA | 12.05.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı müze ve ören yerlerinin Ocak-Nisan 2018 istatistikleri açıklandı. İstatistikler, ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelir miktarını gösteriyor.

En çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri şöyle:

87 bin 743 kişiyle Aspendos, 44 bin 585 kişiyle Antalya Müzesi, 42 bin 80 kişiyle Antalya Atatürk Evi ve 35 bin 580 kişiyle de Alanya Kalesi.

Ziyaretçi sayısından elde edilen gelir ise, 3 milyon 441 bin 822 lira oldu.

En çok Aspendos ziyaret edildi

ASPENDOS EN FAZLA ZİYARET EDİLDİ

Mimari özellikleri ile ön plana çıkan ve Roma Dönemi'ne ait tiyatroların günümüzdeki en seçkin örneklerinden olan Aspendos, verilere göre Antalya'da en çok ziyaret edilen yer.

Aspendos’un en önemli yapısı ise tiyatrosu. Bu tiyatro Anadolu’daki Roma tiyatrolarının sahnesi ile birlikte günümüze ulaşabilen en eski ve sağlam örneklerinden biri.

Yer yer sur duvarları ile çevrili tepenin üzerinde ise kent merkezinin yapıları olan agora, bazilika, anıtsal çeşme, meclis binası ile anıtsal tak, cadde ve Helenistik tapınak bulunuyor.

En çok Aspendos ziyaret edildi

ANTALYA MÜZESİ

Antalya Müzesi, 1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafından kuruldu. Müzenin kurulmasındaki amaç, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunmasıydı.

Türkiye'nin en zengin müzelerinden biri olan Antalya Müzesi'nde yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesiyle ziyaretçi sayısı artıış yaşandı.

En çok Aspendos ziyaret edildi

ALANYA KALESİ

Alanya Kalesi ise Ocak-Nisan verilerine göre, 35 bin 580 kişilik ziyaretçi sayısıyla, en çok ziyaret edilen 4’üncü yer.

Tarihi yarımadanın etrafı surlarla çevrili en üst bölümünde yer alan kale, kentin antik çağdan başlayarak günümüze kadar uzanan iskanına tanıklık eden çeşitli yapı kalıntılarıyla önemli bir tarihi mekan.

Bölgede sürdürülen arkeolojik kazılarda ele geçen bulgular, kalenin M.Ö. 3.yüzyıldan başlayarak, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığını ortaya koyuyor.

En çok Aspendos ziyaret edildi

ZİYARET EDİLEN TARİHİ YERLER

Öte yandan, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ni 26 bin 45 kişi, Side Tiyatrosu’nu 24 bin 536 kişi, Perge’yi 22 bin 675 kişi, Myra’yı 18 bin 845 kişi, Phaselis’i 18 bin 335 kişi, Olympos’u 17 bin 345 kişi, Side Müzesi’ni 12 bin 146 kişi, Patara’yı 7 bin 416 kişi, Termessos’u 6 bin 715 kişi, Alanya Müzesi’ni 3 bin 274 kişi, Karain’i 2 bin 819 kişi, Andriake Ören Yeri Likya Uygarlıkları Müzesi’ni 2 bin 668 kişi, Alanya Atatürk Evi’ni 2 bin 223 kişi, Simena’yı 2 bin 142 kişi, Elmalı Müzesi’ni bin 965 kişi, Xanthos’u bin 307 kişi ve Arykanda Ören Yeri’ni ise 508 kişi ziyaret etti.

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