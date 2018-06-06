En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Daday Kaymakamlığı ve Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen 'Okumak Yaşamaktır' projesi kapsamında çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

9 ÖĞRENCİYE HEDİYE VERİLDİ

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve sevdirmek amacıyla yapılan proje kapsamında Daday Atatürk Ortaokulu, Daday Miralay Halit Bey İlkokulu, Daday İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Fahri Ecevit YBO ve Selalmaz YBO, Daday ÇPAL okullarından toplam 9 öğrenciye Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir tarafından bisiklet, bilgisayar ve çeşitli hediyeler verildi.



