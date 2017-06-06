En çok konut Ankara'da satıldı

Konut Satış İstatistikleri'ne göre Ankara nüfusa oranlandığında en çok konut satışının gerçekleştiği il oldu.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE YANSIMADI

Ankara nüfusunun neredeyse 3 katı daha fazla nüfusa sahip olan megakent İstanbul'un bu üstünlüğü, konut satış istatistiklerine yansımadı.

İstanbul 20 bin 66 konut satışı ile yüzde 17,5 pay alırken, Ankara da 13 bin 364 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile ikinci sırada yer aldı.

"ANKARA'NIN KONUT FAZLASI VAR"

Başkent'te yeni konut sayısının her geçen gün arttığını ve arz talep dengesinin bozulmaya başladığını anlatan Salim Taşçı, "Son 4 yılda Ankara için konut dengesi çok iyiydi, satışa çıkan konut ve alıcı sayısı örtüşüyordu. Artık alıcı sayısı inşa edilen konutları karşılamıyor. Budurumda fiyatların düşmesi gerekiyor ancak düşmüyor. Konutta fazlalık artmaya devam ederse Ankara'da gayrimenkul sektörü darbe alır. Yeni projeler yaratırken iyi düşünmek gerekiyor."