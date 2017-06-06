taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.393
USD
3,5262
EURO
3,9687
ALTIN
146,44
PETR
49,1700

En çok konut Ankara'da satıldı

TÜİK'in verilerine göre, Ankara nisan ayı konut satışında lider oldu.

06.06.2017 - 16:26
  1. Haberler
  2. Emlak
En çok konut Ankara'da satıldı

Konut Satış İstatistikleri'ne göre Ankara nüfusa oranlandığında en çok konut satışının gerçekleştiği il oldu.

En çok konut Ankara'da satıldı

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE YANSIMADI

Ankara nüfusunun neredeyse 3 katı daha fazla nüfusa sahip olan megakent İstanbul'un bu üstünlüğü, konut satış istatistiklerine yansımadı.

İstanbul 20 bin 66 konut satışı ile yüzde 17,5 pay alırken, Ankara da 13 bin 364 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile ikinci sırada yer aldı.

En çok konut Ankara'da satıldı

"ANKARA'NIN KONUT FAZLASI VAR"

Başkent'te yeni konut sayısının her geçen gün arttığını ve arz talep dengesinin bozulmaya başladığını anlatan Salim Taşçı, "Son 4 yılda Ankara için konut dengesi çok iyiydi, satışa çıkan konut ve alıcı sayısı örtüşüyordu. Artık alıcı sayısı inşa edilen konutları karşılamıyor. Budurumda fiyatların düşmesi gerekiyor ancak düşmüyor. Konutta fazlalık artmaya devam ederse Ankara'da gayrimenkul sektörü darbe alır. Yeni projeler yaratırken iyi düşünmek gerekiyor."

İlginizi Çekebilir
Dünyanın en güzel 50 camisi
Mimarisiyle göz kamaştıran en güzel 50 camiyi sizin için derledik...
Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı
Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım projeleri son 10 yılda yaklaşık 5 kat arttı.
Bulundukları yere farklı bir hava katan bitki dekorasyonu
Dekorasyonunuza apayrı bir atmosfer katan yeşil dostlarımız, yaşam alanlarınızda ki hava kalitesini de artırıyor.
Çelik ihracatı yüzde 21 arttı
Yılın ilk beş ayında çelik ihracatı 4,9 milyar dolar oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

172
Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

133
Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

69
Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

149
İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

267
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

78
Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM