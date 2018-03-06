Çok okunan kitaplar

Türk ve Dünya Edebiyatı'nda kitapseverlerin en çok tercih ettiği eserlerden hem yeni yayımlanan ham de daha önce raflarda yerini alan kitaplar yer alıyor.

Genel okuyucu kitlesi daha çok edebi eserleri tercih ederken, tarih ve araştırma da okurların bir diğer tercihi.

Kitapseverlerin çok okuduğu kitaplardan bir liste oluşturduk. Yeni haftada hepinize bol kitaplı günler dileriz.

İlber Ortalı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan bütün yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk

Yazar: ilber Ortaylı

Yayınevi: Kronik Kitap

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 480

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D&R

Talha Uğurluel - Payitahtın Son Sahibi II. Abdülhamid Han

Yaptığı geziler, televizyon programları ve yazdığı kitaplarla birçok insana tarihi sevdiren Talha Uğurluel, Sultan II. Abdülhamid’in kişisel tarihindeki detaylar üzerinden İmparatorluğun son günlerini anlatmaya devam ediyor.

Yazar: Talha Uğrluel

Yayınevi: Timaş Yayınları

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 256

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Kitap Yurdu

Jose Mauro De Vasconcelos - Şeker Portakalı

Aydın Emeç'in, güzel Türkçesiyle dilimize armağan ettiği Şeker Portakalı'nın başkahramanı Zeze'nin büyüdükçe yaşadığı serüvenleri, yazarın Güneşi Uyandıralım ve Delifişek adlı romanlarında izleyebilirsiniz.

Yazar: Jose Mauro De Vasconcelos

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Aydın Emeç

Türü: Roman

İlk baskı yılı: 2000

Syf: 200

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D&R

George Orwell - Hayvan Çiftliği

George Orwell Hayvan Çiftliği kitabı, yıllardır olduğu gibi bugün de pek çok okulda okutulmaktadır. Kitap, sürükleyici ve mizahi diliyle okurları büyülemeye devam etmektedir.

Yazar: George Orwell

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Celal Üster

Türü: Roman

Baskı yılı: 2016

Syf: 160

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D&R

Nouman Ali Khan - Dirilt Kalbini

Dirilt Kalbini’yi okurken, şu ayet hep hatırınızda olsun, zira ayette anlatılan şeyin ayniyle tezahür ettiğini göreceksiniz.

Yazar: Nouman Ali Khan

Yayınevi: Timaş Yayınları

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2017

Syf: 224

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D&R

Michael Ende - Momo





Micheal Ende'nin kült eseri.

Yazar: Michael Ende

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Leman Çalışkan

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 304

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İdefix

Ahmet Ümit - Kırlangıç Çığlığı





Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman.

Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 400

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D&R

Cengiz Aymatov - Beyaz Gemi

Aymatov'un en önemli romanları arasında yer alan Beyaz Gemi, aynı zamanda yazarın en çok okunan eserlerinin başında gelmektedir.

Yazar: Cengiz Aymatov

Yayınevi: Ötüken Yayınları

Çeviren: Refik Özdek

Türü: Roman

Baskı yılı: 2016

Syf: 168

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D&R

Benjamin Graham - Akıllı Yatırımcı

Dünyanın en iyi yatırımcılık kitabının güncel yorumlarla yenilenmiş ve zenginleştirilmiş yeni baskısı.

Yazar: Benjamin Graham

Yayınevi: Epsilon Yayınevi

Çeviren: Güneş Yıldız

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 648

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D&R

Ayşe Kulin - Kördüğüm

Ayşe Kulin, yeni romanında okurlarının nefesini kesiyor.

Yazar: Ayşe Kulin

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 296

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]