Çok okunan kitaplar

Türk ve Dünya Edebiyatı'nda kitapseverlerin en çok tercih ettiği eserlerden hem yeni yayımlanan ham de daha önce raflarda yerini alan kitaplar yer alıyor.
Genel okuyucu kitlesi daha çok edebi eserleri tercih ederken, tarih ve araştırma da okurların bir diğer tercihi.
Kitapseverlerin çok okuduğu kitaplardan bir liste oluşturduk. Yeni haftada hepinize bol kitaplı günler dileriz.
İlber Ortalı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan bütün yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk
Yazar: ilber Ortaylı
Yayınevi: Kronik Kitap
Türü: Tarih
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 480
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Talha Uğurluel - Payitahtın Son Sahibi II. Abdülhamid Han
Yaptığı geziler, televizyon programları ve yazdığı kitaplarla birçok insana tarihi sevdiren Talha Uğurluel, Sultan II. Abdülhamid’in kişisel tarihindeki detaylar üzerinden İmparatorluğun son günlerini anlatmaya devam ediyor.
Yazar: Talha Uğrluel
Yayınevi: Timaş Yayınları
Türü: Tarih
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 256
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Jose Mauro De Vasconcelos - Şeker Portakalı
Aydın Emeç'in, güzel Türkçesiyle dilimize armağan ettiği Şeker Portakalı'nın başkahramanı Zeze'nin büyüdükçe yaşadığı serüvenleri, yazarın Güneşi Uyandıralım ve Delifişek adlı romanlarında izleyebilirsiniz.
Yazar: Jose Mauro De Vasconcelos
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Aydın Emeç
Türü: Roman
İlk baskı yılı: 2000
Syf: 200
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George Orwell - Hayvan Çiftliği
George Orwell Hayvan Çiftliği kitabı, yıllardır olduğu gibi bugün de pek çok okulda okutulmaktadır. Kitap, sürükleyici ve mizahi diliyle okurları büyülemeye devam etmektedir.
Yazar: George Orwell
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Celal Üster
Türü: Roman
Baskı yılı: 2016
Syf: 160
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Nouman Ali Khan - Dirilt Kalbini
Dirilt Kalbini’yi okurken, şu ayet hep hatırınızda olsun, zira ayette anlatılan şeyin ayniyle tezahür ettiğini göreceksiniz.
Yazar: Nouman Ali Khan
Yayınevi: Timaş Yayınları
Türü: Düşünce
Baskı yılı: 2017
Syf: 224
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Michael Ende - Momo
Micheal Ende'nin kült eseri.
Yazar: Michael Ende
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Çeviren: Leman Çalışkan
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 304
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Ahmet Ümit - Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman.
Yazar: Ahmet Ümit
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 400
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Cengiz Aymatov - Beyaz Gemi
Aymatov'un en önemli romanları arasında yer alan Beyaz Gemi, aynı zamanda yazarın en çok okunan eserlerinin başında gelmektedir.
Yazar: Cengiz Aymatov
Yayınevi: Ötüken Yayınları
Çeviren: Refik Özdek
Türü: Roman
Baskı yılı: 2016
Syf: 168
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Benjamin Graham - Akıllı Yatırımcı
Dünyanın en iyi yatırımcılık kitabının güncel yorumlarla yenilenmiş ve zenginleştirilmiş yeni baskısı.
Yazar: Benjamin Graham
Yayınevi: Epsilon Yayınevi
Çeviren: Güneş Yıldız
Türü: İnceleme
Baskı yılı: 2018
Syf: 648
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Ayşe Kulin - Kördüğüm
Ayşe Kulin, yeni romanında okurlarının nefesini kesiyor.
Yazar: Ayşe Kulin
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 296
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]