taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.186
USD
4,6243
EURO
5,4341
ALTIN
192,87
PETR
75,6300

En düşük memur maaşı açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, en düşük memur maaşının 3 bin 50 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşının 2 bin 94 liraya çıkacağını söyledi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
En düşük memur maaşı açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in konuğu oldu.

MEMURA EK ZAM

Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. 1 Temmuz'da buradan gelen ilave farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira.

En düşük memur maaşı açıklandı

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 94 liraya çıkacak. En düşük SSK aylığı 1670 liraya çıkacak."

En düşük memur maaşı açıklandı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

110
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

447
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

87
Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

46
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

191
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94