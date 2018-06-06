Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in konuğu oldu.

MEMURA EK ZAM

Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. 1 Temmuz'da buradan gelen ilave farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira.





EN DÜŞÜK MAAŞLAR

En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 94 liraya çıkacak. En düşük SSK aylığı 1670 liraya çıkacak."

En düşük memur maaşı açıklandı VİDEO