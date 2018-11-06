En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından gözler memur ve emeklilerin enflasyon farkına çevrildi.

KASIM VE ARALIK ENFLASYONU BEKLENİYOR

4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kasım ve aralık enflasyonuna göre netleşecek.

OCAK ZAMMI YÜKSELDİ

4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı.

ORANLAR KESİNLEŞTİ

Kasım ve aralık enflasyonu sıfır bile çıksa bu oranlar kesinleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 532 liraya, en düşük emekli maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkıyor.