Türkiye'de en fazla vakıf üniversitesinin bulunduğu il, 47 ile İstanbul oldu. Türkiye'de toplam 76 vakıf üniversitesi bulunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları" kitabında, Türkiye'de faaliyet gösteren vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de en fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da bulunuyor. Bu ildeki toplam 47 vakıf üniversitesinden 2'sinde henüz eğitim öğretim başlamadı.

76 VAKIF ÜNİVERSİTESİ VAR

Ankara'da 12, İzmir'de 4, Antalya'da 3, Mersin, Konya ve Gaziantep'te 2'şer, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Bursa'da birer olmak üzere Türkiye'de toplam 76 vakıf üniversitesi bulunuyor.

76 üniversiteden Fenerbahçe Üniversitesi dahil 6'sı henüz eğitim öğretime başlamadı, son kurulan üniversitelerden Lokman Hekim Üniversitesi ise ilk kez bu sene öğrenci almaya başlayacak.

EN ÇOK ÖĞRENCİYE SAHİP ÜNİVERSİTE

28 bin 808 öğrencisi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye genelindeki vakıf yükseköğretim kurumları arasında en çok öğrenciye sahip vakıf yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi, 28 bin 479 öğrencinin öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi ile 27 bin 187 öğrencinin öğrenim gördüğü Beykent Üniversitesi izliyor.

En yüksek sayıda ön lisans öğrencisi olan üniversiteler, 11 bin 260 öğrenci ile İstanbul Aydın Üniversitesi, 10 bin 800 öğrenci ile İstanbul Medipol Üniversitesi ve 8 bin 81 öğrenci ile Nişantaşı Üniversitesi olarak belirlenirken en yüksek sayıda lisans öğrencisi olan üniversiteler ise 16 bin 678 öğrenci ile Beykent Üniversitesi, 16 bin 513 öğrenci ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ile 16 bin 259 öğrenci ile Yeditepe Üniversitesi oldu.