'En iyi 1000' listesine Türkiye'den 13 üniversite girdi

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin (Center for World University Rankings) hazırladığı 2018-2019 yılları en iyi üniversiteler listesi açıklandı.

En iyi 100 üniversite listesine Türkiye'den hiçbir üniversite giremedi. Ancak 13 üniversite, öğretim kalitesi, işgücü piyasasında mezunlara olan talep, akademik personelin kalitesi, yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel ortamdaki etkisi ve kaynak gösterilmesi gibi kriterlerin uygulandığı CWUR'un ‘en iyi 1000' listesine girmeyi başardı.





Listeye giren üniversiteler şöyle:

- Hacettepe Üniversitesi (525)

- İstanbul Üniversitesi (560)

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (596)

- Ege Üniversitesi (616)

- Ankara Üniversitesi (625)

- İstanbul Teknik Üniversitesi (648)

- Gazi Üniversitesi (679)

- Boğaziçi Üniversitesi (740)

- Bilkent Üniversitesi (789)

- Erciyes Üniversitesi (874)

- Çukurova Üniversitesi (932)

-9 Eylül Üniversitesi (938)

- Atatürk Üniversitesi (979)

EĞİTİM KALİTESİ SIRALAMASI

Ayrıca, CWUR'un listesindeki ‘eğitim kalitesi' sıralamasında, Boğaziçi Üniversitesi 300'üncü, İstanbul Üniversitesi ise 498'inci sırada yer aldı.

