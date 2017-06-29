En yüksek sıcaklık rekoru 1993'te Mardin'de kırılmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün kaydettiği en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde gölgede 44.4 derece oldu. Türkiye'de çöl sıcaklarından en çok etkilenen bölge Güneydoğu oldu. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde hava sıcaklığı gölgede 44.1, Mardin Dargeçit'te 43.6, Diyarbakır Bismil'de 42.9, Batman Hasankeyf'de ise, 42.8 olarak oldu.

EN YÜKSEK SICAKLIK 1993 YILINDA MARDİN'DE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘Türkiye ve Dünya'da Kaydedilen En Düşük ve En Yüksek Değerler’ başlıklı uzun yılları içeren araştırmasına göre, gölgede ölçülenen en yüksek hava sıcaklığı 1993 yılında Mardin’in Kocatepe Mevkii'nde 48.8 derece oldu. Dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık 13 Temmuz 1913’de ABD'nin California eyaleti Death Valley bölgesinde 56.7 derece olarak ölçümlendi. Yine meteorolojik verilere göre Türkiye’de en yüksek yıllık ortalama sıcaklık 21.3 derece ile Hatay İskenderun’da 1962 yılında kaydedildi.

SICAKLIK GÖLGEDE CİVALI TERMOMETRE İLE ÖLÇÜLMELİ

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığı ölçümünün gölgede ve yerden 2 metre yukarda,civalı termometre kullanılarak gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Açık hava veya güneşte demir ve başka elektronik meteryallerle yapılan ve gösterilen ölçümler doğru rakamları vermez ve yanıltıcı olur.

Demir ve benzeri metaryaller civalı termometre gibi değildir, güneşte aşırı ısındıkları için farklı sonuçlar verir. Örneğin, açık havada ve güneşte bırakılmış park halindeki bir otomobilin sıcaklık göstergesi ile hareket halindeki aracın sıcaklık göstergesi bile farklı sonuçlar gösterir."