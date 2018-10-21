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Endonezya, ABD'ye rağmen Rus Su-35 avcı uçağı alacak

Endonezya Savunma Bakanlığı, Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ile ilgili anlaşmadan vazgeçmeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 05:29..
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Endonezya Savunma Bakanı Ryacudu, Cakarta’nın uçakları satın alma konusunda son derece ilgili olduğunu kaydetti. Ryacudu, “Endonezya’nın en kısa zamanda avcı uçaklarını teslim alması bekleniyor” diye konuştu.

"RUS UÇAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Sputnik Vietnam’ın, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu’nun açıklamasına dayandırdığı haberde, Endonezya’nın ABD tarafından uygulanabilecek olası yaptırımların etkisiyle Rusya ile imzalanan anlaşmayı yerine getirmekten ‘asla vazgeçmeyeceğini’ vurgulayan Ryacudu, tarafların şu anda uygulama aşamasına geçtiklerini, fakat yönetimindeki kurumun maliye ve ticaret bakanlıklarıyla sevkiyatların ödenmesi ile ilgili bazı sorunları çözmesi gerektiğini ifade etti.

11 ADET SU-35 UÇAĞI

Daha önce Rus basını, Rusya ile Endonezya arasında imzalanan, Cakarta’ya 11 adet Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmanın uygulama evresinin ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde uygulayabileceği olası yaptırımları nedeniyle ertelendiğini yazmıştı.

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