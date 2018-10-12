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Endonezya'da 2 kişiye uyuşturucudan idam cezası

Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan iki kişi idam cezasına çarptırıldı.

AA | 12.10.2018 - 09:30..
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İDAM

Medan Bölge Mahkemesi geçen yıl uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanan iki kişiyi idama mahkum etti.

Mahkemenin kararına karşılık zanlıların, temyize yoluna başvuracağı belirtildi.

100 KH METAMFETAMİN

Polis, geçen yıl aralık ayında Sumatra Adası'ndaki Medan kentinde bir uyuşturucu çetesine yönelik yaptığı farklı noktalardaki baskında iki zanlıyı Malezya üzerinden getirdikleri belirlenen 100 kilogram metamfetaminle yakalamıştı.

5 GRAMDAN FAZLASI...

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.

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