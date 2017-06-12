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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Ülkenin birçok bölümünde hissedilen deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.

12.06.2017 - 09:46
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletine bağlı Sukabumi şehrinin 179 kilometre güneybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

HALK KORKU İÇİNDE

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı da yerel saatle 6.15'te meydana gelen depremin başkent Cakarta başta olmak üzere birçok bölgede hissedildiğini ve halkta paniğe yol açtığını belirtti.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMGK), depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını kaydetti.

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