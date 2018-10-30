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Endonezya'da cansız bedenler bulundu

181'i yolcu 189 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bölgeden kötü haberler geldi. 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA | 30.10.2018 - 06:14..
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Endonezya'da cansız bedenler bulundu

Yolcu uçağının düştüğü yerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cansız bedenlere ulaşılmaya başlanırken, canlı kurtulanın olma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Endonezya'da cansız bedenler bulundu

AİLELERE ÇAĞRIDA BULUNULDU

Endonezya'da Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının kalkıştan kısa süre denize düşmesi sonucu şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Tempo gazetesinin haberine göre, Batı Cava'nın Karawang bölgesi açıklarında uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 ceset, başkent Cakarta'daki Polis Hastanesi'ne getirildi.

Hastanenin başhekimi Dr. Musyafak, yaptığı açıklamada, bazı kişilerinin vücutlarının parçalanmış olmasından dolayı bir ceset torbasında birden fazla kurbanın olabileceğini ifade etti.

Kimlik tespiti çalışmaları için yolcu yakını 132 aileden bilgi alan hastane yetkilileri, henüz kaydı yapılmayan diğer kurbanların bilgilerinin alınması ve sürecin hızlandırabilmesi için diğer ailelerin hastaneye gelmesi çağrısında bulundu.

Endonezya'da cansız bedenler bulundu

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YAŞAM BELİRTİSİ YOK

Aramalarda yolculara ve uçağa ait parçalar bulan ekiplerin, bugünkü çalışmalarda dalgıçlar ve teknik ekipmanlarla uçağın gövdesine ulaşması bekleniyor.

Yetkililer ayrıca şu ana kadar hiçbir yaşam belirtisine rastlamadıklarını kaydetti.

Öte yandan, Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait, düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar'dan Cengkareng'a uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurdu.

Lion Havayolları yetkilileri, düşen uçağın 31 yaşındaki Hindistanlı pilotu Bhavye Suneja'nın deneyimli olduğunu belirterek, uçakta ayrıca İtalyan ve Hindistan uyruklu olmak üzere iki yabancı yolcu bulunduğunu bildirdi.

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