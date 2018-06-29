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Endonezya'da yanardağ uyarısı

Bali'deki Agung Yanardağı'nın kül ve duman püskürtmesi nedeniyle bölge halkından maske kullanmaları istendi. Bazı havayolları Bali seferlerini iptal etti.

AA | 29.06.2018 - 00:48..
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Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağdan püsküren kül ve duman nedeniyle bölge halkına yanardağ civarında faaliyette bulunmaktan kaçınmaları ve belli bölgeler için maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre; yanardağdan çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştığını açıklayan PVMBG, alarm durumunun ise halen 3. seviyede olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililer de şu ana kadar riskli alanlarda yaşayan yaklaşık 300 kişiyi önlem amacıyla güvenli bölgelere yerleştirdiklerini bildirdi.

Öte yandan Bali’deki havalimanı yetkilileri, uçuşları engelleyici bir durum olmasına karşı havayolu şirketlerine uyarı bildirimi yaparken, şu an için uçuşlarda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.

Avusturalya’daki kentler ile Bali arasında seferleri olan "Jetstar" ve "AirAsia" havayolu şirketleri ise internet sitelerinden tedbir amacıyla iki yönlü uçuşlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Endonezya'da yanardağ uyarısı

YANARDAĞ, KASIM AYINDAN BERİ FAAL

Kasım ayında yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avusturalya’daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu. Hükümet, eylül ile aralık arasında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu belirtmişti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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