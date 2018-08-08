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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 347'ye yükseldi

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 347'ye çıktığı bildirildi.

AA | 08.08.2018 - 19:15..
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Endonezya haber ajansı Antara'nın Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lombok'taki depremde ölü sayısı 347'ye yükseldi.

Haberde depremde ölenlerin çoğunun Lombok'un kuzeybatısındaki Kayangan bölgesinde olduğu belirtildi.

156 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, depremde bin 477 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

43 BİN YAPI HASAR GÖRDÜ

Nugroho, depremde, evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının da depremde zarar gördüğünü kaydetti.

Bölgede özellikle enkaz alanlarında ağır iş makinelerinin dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

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