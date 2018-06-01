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Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama

Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle, 3 kilometrelik alan tedbir amaçlı boşaltılacak.

AA | 01.06.2018 - 09:52..
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Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 6 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama

3 KİLOMETRELİK ALAN BOŞALTILACAK

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yanardağdan püsküren kül ve dumanın, şimdilik Adisutjipto Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksamaya neden olmadığını ifade etti.

Nugroho, dağın çevresindeki 3 kilometrelik alanın boşaltılması uyarısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda 22 Mayıs'ta meydana gelen patlamaların ardından bölgedeki alarm ikinci seviyeye yükseltilmişti.

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama

2010 YILINDA 347 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Cava Adası'nda yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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