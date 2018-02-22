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Endonezyalı çocuk yumurtluyor

Endonezya'da bir çocuk, yumurtlama şikayetiyle hastaneye getirildi.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 15:06..
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Endonezya'nın Gowa bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki bir erkek çocuğu babası tarafından yumurtladığı gerekçesiyle hastaneye götürüldü.

Endonezyalı çocuk yumurtluyor

YUMURTLAYAN ÇOCUK KARANTİNAYA ALINDI

Akmal adlı çocuk, kendisine inanmayan doktorların gözü önünde 2 kez yumurtladı. Daily Star'ın haberine göre; çocuğun rektumuna yumurtaların dışarından sokulmuş olabileceğini ve insan sindirim sisteminde yumurta oluşumunun mümkün olmadığını söyleyen doktorlar, çocuğu Syekh Yusuf Hastanesi'nde karantina altında takip etme kararı aldı.

Endonezyalı çocuk yumurtluyor

BABA: YUMURTALARI YUTMADI

Çocuğun babası Rusli, son iki sene içerisinde 2 kez doktolar önünde olmak üzere toplamda 20 kez yumurta veren oğlunun yumurtaları yutması ya da rektumundan itmesi için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Endonezyalı çocuk yumurtluyor

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