Endonezyalı çocuk yumurtluyor

Endonezya'nın Gowa bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki bir erkek çocuğu babası tarafından yumurtladığı gerekçesiyle hastaneye götürüldü.





YUMURTLAYAN ÇOCUK KARANTİNAYA ALINDI



Akmal adlı çocuk, kendisine inanmayan doktorların gözü önünde 2 kez yumurtladı. Daily Star'ın haberine göre; çocuğun rektumuna yumurtaların dışarından sokulmuş olabileceğini ve insan sindirim sisteminde yumurta oluşumunun mümkün olmadığını söyleyen doktorlar, çocuğu Syekh Yusuf Hastanesi'nde karantina altında takip etme kararı aldı.

BABA: YUMURTALARI YUTMADI

Çocuğun babası Rusli, son iki sene içerisinde 2 kez doktolar önünde olmak üzere toplamda 20 kez yumurta veren oğlunun yumurtaları yutması ya da rektumundan itmesi için hiçbir sebep olmadığını söyledi.