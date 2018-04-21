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Endonezyalı kadınların kırbaçlanan kadın merakı

Endonezyalı kadınlar, şeriat kuralları gereği şehir meydanında kırbaçlanan bir kadının fotoğrafını çekmek için adeta sıraya girdiler.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 09:41..
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Endonezya’nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinde evlilik dışı ilişki ve fuhuş suçlamasıyla 5’i kadın 8 kişiye kırbaç cezası verildi. Cezalar dün şehir meydanında infaz edilirken izlemek isteyenler izdiham yaratınca güvenliği sağlamak için askerler çağrıldı.

FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

11 kırbaç cezası alan kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra fenalık geçirdi. Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra kırbaçlamaya devam edildi.

İşkenceyi izlemek için en ön sırada yer tutan kadınlar ise büyük bir heves ve heyecanla fotoğraf çekme yarışına girdi.

Endonezya'da kırbaç cezası alan kadın VİDEO

Endonezyalı kadınların kırbaçlanan kadın merakı

Endonezyalı kadınların kırbaçlanan kadın merakı

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