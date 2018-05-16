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Enerji Bakanlığı, İsrail'le anlaşma yapıldığını yalanladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail'le enerji alanında anlaşma imzaladıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

AA | 16.05.2018 - 15:51..
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İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı zulüm sonucu 60'dan fazla Filistinli'nin şehit edilmesiyle başlayan olaylarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İsrail'le enerji anlaşmasını feshetmediği için tepki çekmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamıyla asılsız olduğu vurgulandı.

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR MESNETSİZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Köklerinden koparak, Türkiye aleyhtarı her söylem ve eylemin arkasına takılan bazı siyasi isimler, bir kez daha hiçbir mesnet bilgiye dayanmadan, tamamen manipülatif amaçlarla bakanlığımızın İsrail ile enerjide anlaşma imzaladığını iddia etmiştir. Ortaya atılan iddialar, muhatap alınmayacak seviyede ciddiyetten uzak, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliğindedir. Kamuoyunun gündeminin böyle iftiralarla meşgul edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bütün faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığımız hususunu vatandaşlarımızın bilgisine sunarız."

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