Enfes bir kurgu: Reenkarnasyon

Reenkarnasyon, oldukça sürükleyici ve sürprizlerle dolu. Özellikle çocuk istismarının gündemden düşmediği son günlerde, bu konuyu irdeleyen yenilikçi bir gerilim romanı…

(R. S. Pateman)

REENKARNASYON

Amy, 31 Aralık 1999’da, evinin yakınlarındaki oyun parkında kayboldu; 10 yaşındaydı. Kızlarından haber alamayan annesi Beth ve babası Brian perişan olur.

Aradan 10 yıl geçer ve bir gün kapı çalar. Gelen kişi Beth’e, kızının başına ne geldiğini bildiğini iddia eder. Beth’in dünyası alt üst olmuştur. Beth, kızının ikizi gibi görünen bir kızla tanıştırılır. Her şey ziyadesiyle esrarengizdir. 10 yıl geçmesine rağmen kızı karşısında hala 10 yaşında duruyordur. Kabullenmez, ancak bu kız, sadece Amy’nin bileceği her şeyi bilmektedir.

Beth, ilk şokun ardından doğruyu öğrenmek istiyorsa her şeyi sorgulamaya başlaması gerektiğini anlar. Akıl sağlığını kaybetme pahasına da olsa, bunu yapmaya mecburdur…

Reenkarnasyon

R. S. Pateman

Çev.: Özgür Atılım Turan

Pegasus Yay.

S.: 368

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Damla Karakuş

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