Küresel piyasalar, dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle karışık bir görünüm ortaya koyarken, pozitif seyreden yurt içi piyasaları, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na odaklandı.

ASGARİ YÜZDE 10 İNDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını beyan etti." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla Topyekün Mücadele planı toplantısı başladı. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önce iş dünyası ve Bankalar Birliği'nden destek açıklaması geldi.

TBB BAŞKANI: KAYNAK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı öncesinde yaptığı konuşmada "Ekonominin finansmanı için kaynak sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

MÜSİAD BAŞKANI: GEREKLİ FEDAKÂRLIĞI GÖSTERMELİYİZ

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da büyük hedeflerin büyük fedakârlıklar istediğini kaydetti. Kaan "Değişim için gerekli fedakârlığı göstermeliyiz" dedi.

TÜSİAD BAŞKANI: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Enflasyonla Mücadele Programı'nın bu zor dönemden çıkış için en önemli adım olduğunu vurguladı. Bilecik "İş dünyası olarak hep birlikte bu programın başarısı için sorumluluk almaya, elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

UCUZ ET PROJESİ DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de tohumdan sofraya kadar giden tüm zincirdeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur zam yapmayacak. Tüm zincir mağazalar 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasından notlar:

*Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım.

*Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik.

ÇAYKUR ZAM YAPMAYACAK

*Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak.

ET VE SÜT KURUMU YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK

*Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

50 ÜRÜNDE İKİ AY BOYUNCA İNDİRİM

*TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek. Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

İŞLETMELERE YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman desteği vereceğiz. İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlayacağız. Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz."

"EMEKÇİYİ DE İŞVERENİ DE ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Aile Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ise şunları söyledi;

"Emekçileri enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmemeye devam edeceğiz. İşvereni de koruyacağız. İşvereni desteklemek için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Yapısal reformlar konusunda enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz. Birçok reform paketi programın içinde yer alacak. İstihdamı destekleyecek yeni programlar da açıklayacağız. Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz."

ALBAYRAK: DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI

İş dünyası temsilcileri ve Bakanların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulunuyor.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

- Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız.

- Spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür.

- Aksiyon ve adımlarımız ile yürütülen etkin para politikası, kapsamlı YEP ile birlikte piyasanın beklentileri büyük ölçüde karşılanmıştır, oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmemiştir.

- Yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız.

- Önümüzdeki sürecin ilk fazı olan dengelenme süreci başlamıştır.

ŞİMDİ SIRA FİYATLAMALARDA DENGELENMEYİ SAĞLAMAKTA

- Kurdaki oynaklık yavaş yavaş geride bırakıldı, şimdi sıra fiyatlamalarda dengelenmeyi sağlamaktır.

- Bu atakların özellikle kurda neden olduğu oynaklığa karşı alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlenmiş ve spetülatif ataklar püskürtülmüştür.

- Oluşan bu köpüğün artık dengelenme süreciyle birlikte aşağı yöne inme sürecinin başlaması gerekiyor.

- Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtacak bir oranda piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşti, hiç kimse beklemiyordu, köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldık.

- Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz.

- Ekonomi anlayışımızın temelinde insan var.

- Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün milletçe kazanmak var.

- Bugün spekülatif ataklarla fiyatlarda oluşan bu tablo kimsenin çıkarına değil.

- Bugün bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her girişim kısa soluklu, yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde geçirecek adımlar olacaktır.

- Son bir haftadır iletişime geçtiğimiz tüm paydaşlarımız taşın altına elini koymayı bir ülke vazifesi olarak gördü.

KAMPANYAYA KATILMAK ZORUNLU DEĞİL

- Tam paydaşların birlikte kazandığı bir tabloyu el birliğiyle oluşturacağız.

- Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı tek başına kurumların, bakanlıkların ya da devletlerin yürütebileceği bir mücadele değildir, 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir tarafı eksik ve yarım kalacaktır.

- Bu hareketin firmalarımızı zora sokmaması, işsizliğin artamaması için neler yapılabilir, bunları çalıştık.

- Kamu olarak bizler de ne yapacağımızı tüm bu çerçevede çalıştık.

- Tüm ekip olarak tüm üretim, hizmet, tedarik ve perakende zincirlerindeki firmalarımızla görüşme yaptık, bu görüşmelerde büyük bir destek ve sahiplenme gördük.

- Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık.

- Katılanlardan mutluluk duyduk, katılmayanlara da bir şey diyemeyiz, zorunluluk yok.

- Buna katılan tüm firmalarımız belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını taahhüt ettiler.

- Bu yüzde 10 alt limit, bunun üzerine ne kadar çıkarlarsa destekleri o kadar fazla olur.

- Yıl sonu indirim dönemi, zaten bu indirimler yapılıyor falan değil, bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak indirimler halihazırda yapılmasına kadar verilen indirim kampanyalarına ek olacak.

- Burada enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin tüm markaları var. - Bu mücadeleye sahip çıkın, omuz verin.

- Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK

- Tüm kurum ve paydaşlarla güçlü bir koordinasyon ortaya koyduk.

- Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.

- Bekleyen KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi hızlandırarak yıl sonuna kadar neticelendirmeyi taahhüt ediyoruz.

BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ YÜZDE 10 İNDİRECEK

- 2019 başından itibaren kdv iade başvurularını, 10 gün içinde iade talebinin yüzde 50'sini ödeyecek bir süreci başlatacağız.

- Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek verecekleri yönünde bir irade beyanında bulundular.

- 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırılar kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını belirttiler.

GIDA ÜRÜNLERİNE YAKIN TAKİP

- Hal yasası ekim ayında meclis komisyonunda göreceğiz, böylece komisyonculuk kaldırılacak.

- Ürünlerin bozulmasını engellemek için yeni standartlar uygulayacağız.

- Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği ürün gözetim mekanizması için çalışmalar başladı.

- Fırsatçılık ve stokçulukla etkin mücadele etmeye devam edeceğiz.

- Tüm vatandaşlarımızdan bu mücadeleye sahip çıkmalarını istiyoruz.