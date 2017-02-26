taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Engelli çocuğa halk otobüsünde hakaret

Bursa'da özel bir halk otobüsünün şoförü, ücretsiz seyahat kartı bulunan engelli çocuk ve babasını hakaret ederek otobüsten indirdi.

26.02.2017 - 13:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Bilecik'te ikamet eden Ziya Beşkardeş, zihinsel engelli oğlunu sosyalleşmesi için Bursa'ya getirdi. Ataevler'de otobüse binmek isteyen engelli çocuk ve babası, şoförün hakaretine maruz kaldı. Halk otobüsü şoförü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği kartı tanımadığını, engelli çocuk ve babasını araca bindirmeyeceğini söyledi. Yerinden kalkarak bağırmaya başlayan otobüs şoförü, Beşkardeş ile yüzde 90 engelli oğlunu otobüsten zorla indirdi. Bu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Engelli çocuğa halk otobüsünde hakaret

"BAŞKA ŞEHİRLERDE SIKINTI ÇIKMIYOR..."

Olayla ilgili konuşan Ziya Beşkardeş, "Engelli oğlum Bahadır'ı stres atması için zaman zaman gezdirmeye götürüyorum. Başka şehirlerde sıkıntı çıkmıyor. Bakanlığa ait seyahat kartımız olmasına rağmen Bursa'daki özel halk otobüs şoförlerinin bazıları bize problem çıkartıyor. Bunun yanında hakarete maruz kalıyoruz" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

50
Mesut Özil dönerci oldu

Mesut Özil dönerci oldu

27
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

33
Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

64
Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

54
Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

108
Ayşe Hatun Önal: Türkiye'de elektronik müziği ben patlattım

Ayşe Hatun Önal: Türkiye'de elektronik müziği ben patlattım

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM