Engelli gösterilen öğrenci ek yerleştirmede yerleşti

Mimar Sinan Oratokulu ve aynı zamanda Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Aleyna Üşenmez, LGS'de aldığı 327 puanla genelde yüzde 13.58, ilde ise yüzde 15.12'lik yüzdelik dilime girdi.

YERLEŞEMEDİ

Aleyna Üşenmez, puanına göre kazanması yüksek ihtimal olan Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi, Zonguldak Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi'ni tercih etti.

Tercih sonuçlarına bakan Aleyna Üşenmez, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci olarak gösterilerek hiçbir okula yerleşemedi.

Üşenmez için sonuç kısmına, 'Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri 2018 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunun 1.4.d maddesine göre gerçekleştirilecektir' açıklaması yazıldı.

BAKANLIĞA DİLEKÇE YAZDI

Ailenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurması üzerine tercih sonucu 'Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz' olarak değiştirildi. Anne Oya Üşenmez, Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazarak kızının engelli öğrenci gibi gösterildiğini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

KAYDINI YAPTI

Aleyna Üşenmez'in mağduriyeti giderilmeyince ailesi LGS 1. nakil yerleştirme için tercih yaptı. Üşenmez, puanı düşük olan Mehmet Çelikel Lisesi'ni kazanınca 2. nakil için tekrar tercih yaptı.

Hayali olan fen lisesine yerleşmek isteyen Aleyna Üşenmez, bu sefer de Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'ne yerleştirildi.

Aleyna Üşenmez, kazandığı liseye kaydını yaptırdı. Anne Oya Üşenmez, kızının hayali olan fen lisesi yerine başka bir okula gitmek zorunda kaldığını söyledi.