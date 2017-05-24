Engelli İngiliz'in yamaç paraşütü keyfi

İngiltere'nin Cirencester kentinden Ölüdeniz Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatile gelen yürüme engelli Rosa Spencer, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçmak istedi.

Spencer, uçma isteğini çevirmeyen yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile birlikte Babadağ 1700 metre pistine çıktı.

Tekerlekli sandalyesini geride bırakan Spencer, diğer yamaç paraşütü pilotlarının yardımıyla paraşüte bağlandı. Öztürk ve Spencer, Babadağ'dan ikili (tandem) atlayış yaptı.

PARAŞÜTÜN KONTROLÜNÜ ALDI, AKROBASİ HAREKETLERİ YAPTI

Ölüdeniz semalarında paraşütün kontrolünü alan Spencer, Öztürk'ün direktifleri doğrultusunda akrobasi hareketleri yaptı. Muhteşem Ölüdeniz manzarası eşliğinde 30 dakika havada kalan paraşüt, Belceğiz Plajı'na sorunsuz indi. İkilinin havadaki eğlenceli anları, paraşütün aksiyon kamerası tarafından kaydedildi.

"HARİKA BİR TATİL GEÇİRİYORUZ"

Doğduğu günden bu yana yürüyemediğini belirten Rosa Spencer, aile fertleri daha önce yamaç paraşütü yaptığı için uçmak istediğini söyledi. Gökyüzünde harika zaman geçirdiğini anlatan Spencer, "Daha önce böyle bir manzara görmemiştim. Ölüdeniz gerçekten mükemmel. Tüm arkadaşlarıma yamaç paraşütü yapmayı tavsiye ediyorum. Burada harika bir tatil geçiriyoruz" dedi.

"BACAĞI OLMAYANLAR BİLE YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPABİLİR"

Yürümeyenlerin yanı sıra yanı sıra hiç bacağı olmayan bedensel engellilerinde Babadağ'dan uçabileceğini anlatan pilot Mustafa Kemal Öztürk ise yamaç paraşütünün sanıldığı kadar korkunç, tehlikeli bir spor olmadığını söyledi. Doğru hava koşulları ve önlemlerle Babadağ'dan uçmanın riski olmadığını aktaran Öztürk, "Rosa, uçuştan önce havada yapmak istediklerini bana anlatmıştı. Gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptı. Yeryüzünde yapamadıklarını gökyüzünde gerçekleştirmiş oldu. Onun bir hayalinin gerçekleşmesine vesile olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

















