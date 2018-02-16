Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

Pamukkale'nin Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki yaşayan Seher baş, yüzde 99 serebral palsi hastası olan 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk'ü tüfekle vurdu. Anne Baş, ardından başına dayadığı aynı silahla intihar etti.

İKİSİ DE EVDE ÖLÜ BULUNDU

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.



İncelemenin ardından anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.



Seher Baş'ın ev hanımı olduğu ve eşinden yaklaşık bir yıl önce boşandığı öğrenildi.



