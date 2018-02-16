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Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

Denizli'de yaşayan 35 yaşındaki Seher Baş, engelli oğlunu öldürdükten sonra aynı tüfekle kendi hayatını da sonlandırdı.

AA | 16.02.2018 - 00:12..
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Pamukkale'nin Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki yaşayan Seher baş, yüzde 99 serebral palsi hastası olan 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk'ü  tüfekle vurdu. Anne Baş, ardından başına dayadığı aynı silahla intihar etti.

Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

İKİSİ DE EVDE ÖLÜ BULUNDU

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Seher Baş'ın ev hanımı olduğu ve eşinden yaklaşık bir yıl önce boşandığı öğrenildi.

Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti


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Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

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