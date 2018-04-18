Engelli öğrenciler hayallerini ebruya işledi

Diyarbakır’da takıdan deri işlemeye, folklordan enstrüman öğretimine kadar açtığı onlarca kurs ile engelli bireylerin zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerine yardımcı olan Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi, ebru kursu açarak kurlarına bir yenisi de ekledi.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Merkezin bünyesinde bir araya gelen engelli bireyler, kurslarda öğrendiklerini kağıda döktü. Kendileri için hazırlanan masa etrafından bir araya gelen engelliler önce büyük bir titizlikle su yüzeyine yapmak istedikleri desene göre boyaları fırça aracılığıyla serpti.

Boya serpme işlemi bittikten sonra ebru kâğıdı yerleştirilip sonuç diğer engelli bireylerle paylaşıldı. Öğrencilerin ortaya çıkan sonucu gördükten sonra yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi.



