Engelli öğrenciler için akran sorununu durdurun çağrısı

Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu, danışman ve eğitmen Adem Kuyumcu, okullarda engelli çocukların karşı karşıya kaldığı akran ayrımcılığı, zorbalığı ve şiddete dikkati çekti.

"EĞİTİM HER ÇOCUK İÇİN ANAYASAL BİR HAKTIR"

Yeni eğitim-öğretim yılı ile otizmli, down sendromlu gibi farklı engel gruplarından birçok öğrencinin de okullarda eğitim almaya başladığını aktaran Adem Kuyumcu, "Maalesef daha deneme haftasında bile bazı çocukların aileleri, farklı gelişen ve engelli çocukları sınıflarda istemediklerini belirtmeye başladılar. Eğitim her çocuk için en temel anayasal haktır. Okullarda engelli çocuklara ayrımcılığa ve zorbalığa son verelim, engellilerin eğitim alma hakkına saygı duyup onları destekleyelim. Toplumdaki herkesin bu durumu kabul etmesi ve eğitim alma hakkına saygı göstermesi gerekiyor. Engel yaratan değil 'engel' kaldıran kişi iyi insan olabilir." dedi.

"AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Adem Kuyumcu, engelli veya zihnen farklı gelişen çocukların okullarda "akran zorbalığı ve şiddetine" en çok maruz kalan gruplar olduğuna işaret ederek, "Özellikle engelli çocuklara karşı akran zorbalığının önlenmesi için aileler, öğretmenler ve okul yöneticilerine çok önemli görevler düşüyor. Bu konuda birlikte adım atılması lazım." ifadelerini kullandı.

"ALAY ETMENİN ÖNÜNE GEÇİN"

Murat Kuyumcu, aile ve öğretmenlerin çocuklara, engelli arkadaşlarına yaklaşımlarında, yardım etmeden önce mutlaka "Yardım ister misiniz?" diye sorması gerektiğini, onlara "geçmiş olsun" demenin yanlış olduğunu, engelli çocukların yapamayacakları şeyler için zorlanmaması gerektiğini ve onlarla alay etmenin çok yanlış olduğunu anlatmaları gerektiğini dile getirdi.





"DOĞRU DİL KULLANILMALI"

Engelli çocukların akran zorbalığından korunmasının bir bilinç değişimi ile mümkün olacağını belirten Murat Kuyumcu, "Engellilik konusunda anne, baba ve öğretmenlerin kullandığı iletişim dilinin doğru olması çok önemlidir. Çocuklar ailelerinin kullandığı dili kullanırlar. Örneğin, evde aşağılayıcı, hakaret anlamı taşıyan 'kör müsün?', 'sağır mısın?', 'özürlü müsün?' gibi kelimeler kullanılıyorsa çocuklar da bunu kullanır." diye konuştu.



