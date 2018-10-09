Engelli öğrenciler için kültür gezisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için "Engelsiz Eğitim Programı" kapsamında, bulundukları illerdeki sosyal ve kültürel çevreyi tanıyarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla kültür gezileri düzenlendi.

TARİH GEZİLERİ YAPTILAR

Bu kapsamda, söz konusu kentlerdeki engelli öğrenciler 22 Eylül-7 Ekim tarihlerinde profesyonel tur rehberleri ve işaret dili tercümanları eşliğinde müzeleri, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etme fırsatı buldu.

AİLELER DE EŞLİK ETTİ

Toplam 921 kişinin katıldığı etkinliklerde engelli öğrencilere arkadaşları ve aileleri de eşlik etti. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili İzmir programına katılarak çocuklarla kenti gezdi.