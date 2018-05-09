Engelli öğrencilere özel eğitim programı hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezince özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik öğretim programları hazırlandı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel eğitim programlarının tanıtım toplantısında, 2 yıllık bir çalışma sonucunda, bu eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik programlar hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLANDI

Toplantıda, erken çocukluk (0-36 ay) ve okul öncesi (37-78 ay) için 2, orta ve ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik 29 ve görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere hazırlanan 34 öğretim programı tanıtıldı.



Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi için hazırlanan programlarda, bilişsel gelişim, alıcı dil gelişim, ifade edici dil gelişim, kaba motor gelişim, ince motor gelişim, sosyal duygusal gelişim ve uyumsal beceriler gelişim alanları bulunuyor.





ENGELLİLER HAYATA HAZIRLANIYOR

Orta ve ağır zihinsel engeli ve otistik öğrencilere yönelik hazırlanan programlar, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam becerileri, bağımsız yaşam becerileri, görsel sanatlar ve el becerileri, müzik ve oyun, iletişim ve sosyal beceriler, beslenme, sağlık ve güvenlik, okuma yazma derslerini içeriyor.



Görme engelli öğrenciler için hazırlanan programlar da beden eğitimi ve spor derslerini kapsıyor.



