taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.732
USD
4,3514
EURO
5,1477
ALTIN
183,04
PETR
76,6900

Engelli öğrencilere özel eğitim programı hazırlandı

Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi için 2, orta ve ağır zihinsel engeli ve otistik öğrencilere yönelik 29, görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere 34 öğretim programı hazırlandı.

AA | 09.05.2018 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezince özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik öğretim programları hazırlandı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel eğitim programlarının tanıtım toplantısında, 2 yıllık bir çalışma sonucunda, bu eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik programlar hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelli öğrencilere özel eğitim programı hazırlandı

ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLANDI

Toplantıda, erken çocukluk (0-36 ay) ve okul öncesi (37-78 ay) için 2, orta ve ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik 29 ve görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere hazırlanan 34 öğretim programı tanıtıldı.

Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi için hazırlanan programlarda, bilişsel gelişim, alıcı dil gelişim, ifade edici dil gelişim, kaba motor gelişim, ince motor gelişim, sosyal duygusal gelişim ve uyumsal beceriler gelişim alanları bulunuyor.

Engelli öğrencilere özel eğitim programı hazırlandı

ENGELLİLER HAYATA HAZIRLANIYOR

Orta ve ağır zihinsel engeli ve otistik öğrencilere yönelik hazırlanan programlar, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam becerileri, bağımsız yaşam becerileri, görsel sanatlar ve el becerileri, müzik ve oyun, iletişim ve sosyal beceriler, beslenme, sağlık ve güvenlik, okuma yazma derslerini içeriyor.

Görme engelli öğrenciler için hazırlanan programlar da beden eğitimi ve spor derslerini kapsıyor.

Engelli öğrencilere özel eğitim programı hazırlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kanun tasarısı yasallaştı, yeni üniversiteler kuruluyor
TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
Bodrumu kütüphaneye dönüştürdü, okulda başarı oranı arttı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Faik Ali Ortaokulu'nun müdürü İbrahim Halil Yuvanç, son üç yılda gerçekleştirdiği çalışmalarla okulun başarı oranını artırdı.
Öğretmen performans sistemi bu yıl uygulanmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen performans sisteminin, üniversitelerden görüşlerin gelmeye devam etmesi nedeniyle bu yıl uygulanmayacağını açıkladı.
Bakan Yılmaz: Öğretmen atamasını en çok biz yaptık
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, her üç öğretmenden ikisi kendi dönemlerinde atandığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

327
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

87
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

168
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

83
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

203
MHP: İl sayısı 100'e çıkmalı

MHP: İl sayısı 100'e çıkmalı

111
Hakan Ural: Sibel eşek gibi çalışıyor

Hakan Ural: Sibel eşek gibi çalışıyor

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM