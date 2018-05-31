taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.950
USD
4,5337
EURO
5,2913
ALTIN
189,71
PETR
78,3300

Engelli öğrencisiyle ip atlayan öğretmen

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir engelli öğrenci öğretmeninin yardımıyla arkadaşlarının yanında ip atlıyor ve mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 16:43..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Özellikle küçük yaş gruplarının olduğu okullarda engelli öğrencilere karşı olumsuz bir bakış herkesin malumu. Bazen velilerin tavırlarıyla bu durumu zirve yapabiliyor. Ancak bu videoda durum öyle değil, aksine yüz gülümseten cinsten.

ÖĞRETMENİYLE İP ATLAYAN ENGELLİ ÖĞRENCİ

Aksaray Kamber Gülüzar Demir İlkokulu'nda bir öğretmen engelli öğrencisini tutarak onunla birlikte ip atlıyor. Videonun sonunda düşüncesi sorulan öğrenci de gözlerinin içi gülerek "çok güzel bir duyguydu" diyor.

Engelli öğrencisine ip atlatan öğretmen VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

275
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

631
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

116
Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

94
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

257
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

138
Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94