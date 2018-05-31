Engelli öğrencisiyle ip atlayan öğretmen

Özellikle küçük yaş gruplarının olduğu okullarda engelli öğrencilere karşı olumsuz bir bakış herkesin malumu. Bazen velilerin tavırlarıyla bu durumu zirve yapabiliyor. Ancak bu videoda durum öyle değil, aksine yüz gülümseten cinsten.

ÖĞRETMENİYLE İP ATLAYAN ENGELLİ ÖĞRENCİ

Aksaray Kamber Gülüzar Demir İlkokulu'nda bir öğretmen engelli öğrencisini tutarak onunla birlikte ip atlıyor. Videonun sonunda düşüncesi sorulan öğrenci de gözlerinin içi gülerek "çok güzel bir duyguydu" diyor.

Engelli öğrencisine ip atlatan öğretmen VİDEO