Engelli sporcudan noter işlemi için yol ücreti alınması

Tekerlekli sandalye tenisi milli takım sporcusu Büşra Ün'den, merdiven çıkamadığı için noter görevlisi tarafından imzalaması gereken evrakın yanına getirilmesi ve bunun için ücret alınmasına ilişkin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Türkiye Noterler Birliğine yazı gönderilerek, konunun incelenmesi ve gereğinin yapılmasını istendi.

25 BASAMAK: 17,74 LİRA

25 basamaklı merdiveni çıkamadığı için noter görevlisi tarafından imzalaması gereken evrak yanına getirilen ve bu işlem karşılığında kendisinden 17,74 lira alınan Büşra Ün, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Paylaşımın ardından Adalet Bakanı Bozdağ'ın talimatıyla harekete geçen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Noterler Birliğine konuyla ilgili yazı gönderdi.

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerden İzmir 16. Noterliğince, engelli vatandaşımız Büşra Ün'den merdivenleri çıkamadığı için yol ücreti tahsil edildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verilen yazıda, konunun incelenerek fazla ücret alındığının tespiti halinde fazlalığın ilgilisine iadesinin sağlanması ve ilgili noter hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 125'inci ve devamı maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istendi.

ENGELLİLERİN İMZALARI NOTER DIŞINDA DA ALINABİLİYOR

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne, "engellilerin ulaşabilirliği"ne ilişkin 1 Ağustos 2012'de Türkiye Noterler Birliğine yazı gönderilmişti.

Öncelikle noterlik dairelerinin engellilerin ulaşabilirliğine uygun hale getirilmesi istenen yazıda, bunun mümkün olmadığı durumlarda, binanın uygun olmaması nedeniyle noterlik dairesine giremeyen engelli vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanması, imzasının veya parmak izinin binanın kapısının dışında alınması suretiyle işlemin tamamlanması gerektiği yönünde görüş belirtilmişti.

"ENGELLİLER YOL ÖDENECEĞİNE TABİ DEĞİL"

Yazıda, bu şekilde yapılan işlemlerin Noterlik Kanununun 83. maddesinde yer alan "daire dışı" kapsamında sayılmayacağı ve Noterlik Ücret Tarifesi gereğince yol ödeneğine tabi olmayacağı kaydedilmişti.

Bakanlığın bu görüşüne istinaden Türkiye Noterler Birliğince 11 Eylül 2012’de "Genel Yazı" ile engellilerden yol ücreti alınmamasına ilişkin bir karar alınarak, tüm noterliklere duyurulmuştu.