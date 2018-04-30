Engelli ve otizmli çocuklardan koro

Engelli ve otizmli çocukların oluşturdukları Erik Ağacında Narız Biz adını verdikleri koroyla festivalde şarkı söylemek için İstanbul'da bir araya geldi.

Koro, Çatalca Kaymakamlığı Engelliler Eğitimi ve Toplumsal Destek Merkezi Müzik öğretmeni Yasemin Gül'ün öncülüğünde oluşturuldu. Yasemin Gül, grubun isminin bir şiirden alıntı olduğunu söyledi.

Müzik öğretmeni Yasemin Gül, çocukların özel olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu ancak bu işin sabır ve emek gerektirdiğini anlattı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ MÜZİK DERSİ ALIYORLAR"

Yasemin Gül, "İsteğimiz müzik aletleri ve diğer yardımcı malzemeler bize sağlanıyor. Bundan dolayı müzik odamız ve diğer sınıflarımız sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Müzik evrensel bir dil olduğu için hepsini bir araya getirebiliyoruz. Seyahat edebilen, sahnede daha sabırlı ve başarılı olabilecek öğrencilerimizi buraya seçtik. Ayrıca bu merkeze gelen tüm öğrencilerimiz müzik dersi alıyorlar, müziği sevdikleri için de müzikte başarılı oluyorlar." dedi.

Yasemin Gül, katılacakları 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nin, çok sesli müzik ve koro kültürü için önemli olduğunu söyledi.

"HEP BERABER ŞARKI SÖYLEYECEĞİZ"

Yasemin Gül, "Festival dışında bizim çalıştığımız ve seslendirdiğimiz birçok şarkı var. Festivaldeki konserde zamanımız kısıtlı olduğu için kısa bir program sahneleyeceğiz. Otizmli öğrencimiz piyanoda 9. Senfoni'yi çalacak. Tüm koro beraber iki şarkı söyleyeceğiz ve ritim grubumuz da şarkılara eşlik edecek." şeklinde konuştu.

6 MAYIS'TA SAHNE ALACAKLAR

Öğretmen Yasemin Gül ve öğrencilerinden oluşan Erik Ağacında Narız Biz korosu, bu yıl altıncısı düzenlenecek SANSEV İstanbul Uluslararası Korolar Festivali'nde 6 Mayıs Pazar günü sahne alacak.