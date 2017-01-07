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Engelli yolcuya saygısızlık yapan şoför görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken olay, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 19F Fındıklı- Kadıköy hattında yolcu taşıyan İETT otobüsü şoförünün aracında yaşanmıştı.

Ajanslar | 07.01.2017 - 02:37
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Kucağında çocuğu ile tekerlekli sandalyeli bir yakınını otobüse bindirmeye çalışan vatandaşın, kapının rampasını açması için şoföre seslenmesi üzerine İETT şoförünün verdiği yanıt hem aracın içindeki vatandaşlardan hem de sosyal medyada büyük tepki gördü.

Otobüsün içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere bakıldığında, otobüsün engelli yolcuların kullandığı kapı rampasını açamayan yolcu şoförden yardım istiyor, o anlarda diğer yolcular rampayı açmak için kapıya yöneliyor.

Engelli yolcuya saygısızlık yapan şoför görevden uzaklaştırıldı

"HEM İYİLİK YAP HEM KONUŞSUN"

Sonrasında kapıya gelen şoför, engelli yakınıyla otobüse binmek isteyen kadın yolcu ile tartışıyor ve 'Bunu ben açmak zorunda değilim' diye cevap veriyor. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası tekerlekli sandalyedeki yolcu diğer yolcuların ve şoförün yardımıyla otobüse alınıyor. O anlarda şoförün ise sinirli bir şekilde rampayı kapattığı ve ‘Hem iyilik yap insanlara, hem konuşsun' sözlerini ettiği duyuluyor.

İETT'NİN AÇIKLAMASI

İETT'den konu ile ilgiliyapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Engelli yolcumuza gerekli hassasiyeti göstermeyen Özel Halk Otobüsü sürücüsü hakkında ivedilikle tahkikat işlemi başlatılmıştır. Özel Halk Otobüsleri Yönergesi kapsamında gerekli cezai işlem uygulanarak sürücü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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