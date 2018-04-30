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Engellilere okuma yazma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, zihinsel engelli 10 bireye okuma-yazma eğitimi veriliyor.

İHA | 30.04.2018 - 15:30..
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  2. Eğitim

Okuma-yazma kursu ile bireylere, kendi hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri, toplumsal hayata katılımlarının arttırılması ve mesleki becerilerinin arttırılması amaçlanıyor.

Engellilere okuma yazma eğitimi

AMAÇ ÖĞRENCİLERİ İSTİHDAM ETMEK

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor.

Engellilere okuma yazma eğitimi

EVLERİNDEN ALINIYORLAR

Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi.

Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor.

Engellilere okuma yazma eğitimi


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