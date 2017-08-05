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Engellinin evini basıp kredi çektiği 5 bin lirayı aldılar

Ankara'da borçlarını kapatmak için 5 bin lira kredi çeken engelli Z.K.'yı takip eden 3 kişi, kendilerine polis süsü vererek ev bastı.

05.08.2017 - 04:57
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Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan engeli Z.K., biriken fatura ve diğer borçlarını kapatmak için 3 Temmuz’da bir bankadan 5 bin lira kredi çekerek evine gitti. Z.K.’yı oturduğu apartmana kadar adım adım takibe alan Tuğba Kavaklı (30) ve Fidan Toprak (35) adlı kadınlar dışarıda arabada bekleyen arkadaşları Emrah Özbek’e (35) haber verdi. İki kadın dışarıda gözcülük yaparken Emrah Özbek, Z.K.’nın oturduğu dairenin kapısını çaldı.

"POLİSİZ" DEYİP ZORLA İÇERİ GİRDİLER

Z.K.’nın kapıyı açmasıyla birlikte kendisine polis süsü veren Özbek, üzerinde taşıdığı ruhsatsız silahını çıkararak, “Polis... Yat yat yat...” diye bağırarak zorla içeriye girdi.

Engellinin evini basıp kredi çektiği 5 bin lirayı aldılar

DARP VE GASP

Z.K.’yı yere yatıran Özbek, sırtına dizini bastırarak darp etti, cebinden de 5 bin lira parayı gasp ederek evden uzaklaştı. Z.K.’nın durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekip, Z.K’nin ifadesi doğrultusunda bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, 2 kadının arabayla Z.K.’yı takip ettiği, arkasından apartmana giriş görüntülerine ulaşıldı. Kameradan iki kadının kimliğini tespit eden polisler adreslerine baskın yaptı. Gözaltına alınan Tuğba Kavaklı, Fidan Toprak ve Emrah Özbek emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Emrah Özbek, Z.K. tarafından da teşhis edildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

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