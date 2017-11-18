Engin Altan Düzyatan Afrika için fotoğraf sergisi açtı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın bu yaz Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan "Sen De Tanık Ol" adlı kişisel fotoğraf sergisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde açıldı.

SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Toplam 52 fotoğrafın bulunduğu sergiden elde edilecek gelir, Afrikalı çocuklara ve halka sürdürülebilir temiz su kaynakları sağlamak için kullanılacak. Fotoğraf hobisi olan oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu yaz Masai Mara (Kenya)'da çekmiş olduğu vahşi hayvanların, yiyecek ve su bulmak için çıktıkları göç yolculuğu fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı.

Açılışa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana ve eşi Nilüfer Şatana, Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, Düzyatan'ın annesi Gülşen, babası Mevlam, ablası Özlem, Hülya Koçyiğit, Selim Soydan ile aralarında Cemal Hünal, Yüksel Aksu, Abdullah Oğuz, Gülşah Alkoçlar gibi isimlerin de olduğu sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"BULUNDUĞUMUZ DURUMDA YAŞAMAYA DEVAM EDERSEK BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA SU SIKINTISI ÇEKECEK"

Engin Altan Düzyatan, serginin açılışında basın mensuplarına fotoğraflar ve sergi hakkında açıklamalarda bulundu.

Engin Altan Düzyatan Afrika için fotoğraf sergisi açıyor İZLE



Sergiyi açmaktaki amacının farkındalık yaratmak ve Afrikalı çocukların temiz suya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Düzyatan, "Ben daha önce turist olarak gitmiştim Afrika'ya. Fotoğrafa karşı merakım var, fotoğraf çekmek için gitmiştim. Fakat öyle bir gerçekle karşılaştım ki, Afrika halkının yüzde 53'ü temiz suya ulaşamıyor. Ve her 10 çocuktan 3'ü temiz suya ulaşamadığı için, kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı yaşamlarını kaybediyorlar. İstatistiklere baktığınız zaman 2030'da dünyada ciddi su sıkıntıları çekilecek. Türkiye'nin de bu sıkıntı çeken ülkeler arasına gireceği söyleniyor. Biz hızla temiz su kaynaklarımızı tüketirken, Afrika hiç bir şekilde temiz suya ulaşamıyor. Bundan çok etkilendim ve bunun için ne yapabilirim? Orasının halkına nasıl dokunabiliriz diye bir proje geliştirmeye karar verdik. Proje dört yıl içinde kendini bu aşamaya kadar getirdi. Bu sezon tekrar Afrika'da fotoğraf çektim ve bunun sergisini açıyoruz. Buradan elde ettiğimiz tüm gelirle Afrika'da sürdürülebilir su kaynağı ile orasının halkına biraz olsun dokunabilmek amacımdı. Gerçekten biz kendi temiz su kaynaklarımızı korumayı bırakırsak, içinde bulunduğumuz durumda yaşamaya devam edersek bizim çocuklarımız da su sıkıntısı çekecekler. 2030 yılında Türkiye su sıkıntısı çeken ülkeler arasında olacak. Benim oğlum 2030'da 14 yaşında olacak su sıkıntısı çekmeye başladığımızda. O yüzden belki bu bireysel uyanışlarla kaynaklarımızı daha temiz tutmayı, kendimize biraz daha doğa ile beraber yaşamayı öğretebiliriz."





"ÇOCUKLARI KURTARABİLİRSEK NE MUTLU BİZE"

Sergiden toplanan para ile kaç tane su kuyusu açılır? Sorusu üzerine Düzyatan; "10 taneden aşağı açmayız diye düşünüyorum. Bir su kaynağına bin, bin 500 kişi ulaşabiliyor. Çocukları kurtarabilirsek ne mutlu bize. Sergiye 52 tane fotoğraf koyduk" diye konuştu.

HÜLYA KOÇYİĞİT: GURUR DUYUYORUM, İFTİHAR EDİYORUM

Sergi açılışına Türk Sinemasının unutulmaz aktrislerinden Hülya Koçyiğit de geldi. Torunu ile evli olan Düzyatan'ın çok yetenekli ve büyük bir aktör olduğunu vurgulayan Koçyiğit, "Engin çok yetenekli ve büyük bir aktör. Hobileri var. Bu hobisine yeni şahit oluyorum ben. Çok güzel fotoğraf çekiyor. Bu vahşi doğadaki hayvanların fotoğrafını çekmekten çok keyif alıyor. Bu gecenin anlamı, amacı fotoğraf sergisinden çok, su kuyularının açılması. Afrika'da büyük bir susuzluk var açlığın yanında. Susuzluk nedeniyle ölen çocuklar var. Onlara destek vermek, onları su kuyularına ulaştırmak için böyle bir sergi yapmayı düşündü. Gurur duyuyorum, iftihar ediyorum." diye konuştu.