Enis Berberoğlu’yla Bozdağ’ın görüşmesi görüntülendi

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlaması hakkında yürütülen davada, “görüntüleri Dündar’a verdiği” iddiasıyla yargılanan CHP'li Enis Berberoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yaklaşıp kısa bir konuşma yaptı, ardından da masanın yanından ayrıldı.

O anlarda Bozdağ’ın yanında oturanlar da konuşmayı dikkatle dinledi.

Fotoğraf: Twitter

MÜEBBET HAPSİ İSTENMİŞTİ

Enis Berberoğlu için “Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak” suçundan müebbet hapis talep edilmişti.

Fotoğraf: Twitter