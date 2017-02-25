Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERBAKAN ATAĞI

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sağ cephenin oylarını çekmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

HALK TV'DE YAYINLANACAK

Ankara'da düzenlenecek olan programı, Gezi medyası da ekranlara taşıyor. CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV, programdan canlı yayın yapacak.

Halk TV, program öncesi izleyicilerine yayının kaçmaması uyarısında bulundu.

DALGA KONUSU OLDU

Halk TV'nin bu tweet'i, sosyal medya kullanıcılarına da malzeme oldu.