taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

Halk TV'nin Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı Erbakan'ı anma programından canlı yayın yapacak olması, sosyal medya kullanıcılarına malzeme oldu

25.02.2017 - 17:31
  1. Haberler
  2. Gündem
Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERBAKAN ATAĞI

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sağ cephenin oylarını çekmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

HALK TV'DE YAYINLANACAK

Ankara'da düzenlenecek olan programı, Gezi medyası da ekranlara taşıyor. CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV, programdan canlı yayın yapacak.

Halk TV, program öncesi izleyicilerine yayının kaçmaması uyarısında bulundu.

Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

DALGA KONUSU OLDU

Halk TV'nin bu tweet'i, sosyal medya kullanıcılarına da malzeme oldu.

Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

236
Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

300
Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

277
Fitch'in çelişkili kararları

Fitch'in çelişkili kararları

136
Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

90
Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak

Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak

66
Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM