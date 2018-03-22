Ercan Kesal’ın kitabı sinemaya hazırlanıyor

Yazar, yönetmen, oyuncu ve doktor Ercan Kesal’ın kitabının sinemaya uyarlanacağı duyuruldu. Çekimlerine Temmuz ayında başlanacak film için Kesal, yazıp yöneteceği filmin cast çalışmalarına başladı.

Başarılı oyuncu, tanınmış isimlerin yanında popüler olmayan ama yetenekli isimleri de değerlendirmeye karar verdi.

NASİPSE ADAYIZ

Büyük ilgi gören kitap, bir belediye başkan aday adayının hikayesinden yola çıkarak günümüz siyasetinin perde arkasına da bir göz atmamızı sağlıyor.

Kitabın kahramanı Doktor Kemal’in, bir radyo programından adının belediye başkanı adayı olarak anons edildiğini duyduğunda, şaşırsa da hoşuna giden bu durumla büyük bir girdabın içine sürüklenişini, Kesal’ın kaleminden sıcak bir üslupla okuyabilirsiniz.

Nasipse Adayız

Ercan Kesal

İletişim Yay.

S.: 194

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Damla Karakuş

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