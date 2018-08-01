taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.779
USD
4,9289
EURO
5,7609
ALTIN
193,90
PETR
73,3400

Erciş'te PKK operasyonu: 23 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin evinde, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.

DHA | 01.08.2018 - 14:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Erciş'te PKK operasyonu: 23 gözaltı

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör, 16 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

243
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

156
Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

58
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

13
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

20
Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM