Erciş'te PKK operasyonu: 23 gözaltı

Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

Hakkari Yüksekova üssündeki eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya PKK'lı kalleşlerin önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile birlikte şehit oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin evinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.

Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

1 Hulusi Akar'dan intikam sözü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

2 Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı Gülşen, Instagram hesabından bir babanın oğluna şiddet uyguladığı videoyu yayınladı. Ünlü sanatçı, görüntülerdeki kişiyi bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyledi.

3 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları Terör örgütü PKK'ya lanet yağdıran Bakan Soylu, örgütün 11 aylık bebeği şehit ettiğini söyledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

4 Meksika'da 97 yolculu uçak düştü Durango eyaletinde bir yolcu uçağı, havalandıktan bir süre sonra düştü.

5 ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı ÖSYM'nin bu sene ilk kez düzenlediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası tercih kılavuzu yayınlandı.

6 Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketlerini açıkladı. İlk üçte sırasıyla TÜPRAŞ, THY ve Petrol Ofisi var.