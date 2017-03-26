Erciş'te Türk bayrağına çirkin saldırının görüntüsü

Van'ın Erciş ilçesinde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını alenen aşağılayarak indirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu zanlı E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciş'te Türk bayrağına çirkin saldırı VİDEO