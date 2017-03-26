taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Erciş'te Türk bayrağına çirkin saldırının görüntüsü

Türk bayrağını indiren şahıs diğer yolcular tarafından tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

26.03.2017 - 17:29
  1. Haberler
  2. Gündem
Erciş'te Türk bayrağına çirkin saldırının görüntüsü

TÜRK BAYRAĞI

Van'ın Erciş ilçesinde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını alenen aşağılayarak indirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu zanlı E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciş'te Türk bayrağına çirkin saldırı VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye yeni göç dalgası

Türkiye'ye yeni göç dalgası

521
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

230
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

74
Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

53
Bulgar YSK'sı ZİK'in seçim engeli

Bulgar YSK'sı ZİK'in seçim engeli

107
CHP'li vekil Konsensus'un anketini paylaştı

CHP'li vekil Konsensus'un anketini paylaştı

237
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM